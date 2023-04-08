娛樂

劉亦菲仙氣不減 素顏放狗

劉亦菲分享與柴犬的合照，狗狗勁搶鏡。 劉亦菲分享與柴犬的合照，狗狗勁搶鏡。
劉亦菲分享與柴犬的合照，狗狗勁搶鏡。
內地女神劉亦菲日前出席內地盛典活動後，其未經修圖的照片於網上流出，被網民狠批臂粗背厚。不過，事件無損「神仙姐姐」的心情，前日她於社交平台PO了外出放狗的相片，她素顏示人、打扮休閒，更輕輕托腮跟柴犬合照。之後，她與女友人到附近的餐廳飲咖啡，只見她不時低頭玩手機，相信是在重溫與狗狗的合照吧！
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