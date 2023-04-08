張馨月開Live吸金未隨行 林峯回鄉祭祖 聽教聽話

林峯雖然忙於為內地綜藝節目拍攝，但向來孝順的他，不忘抽空返家鄉祭祖，期間聽着親友指導上香拜祭，相當誠心。而太太張馨月未有同行，更幫手搵銀開直播賣家品。

藝人林峯近期忙於與男星吳奇隆、丁禹兮等在內地拍攝綜藝節目《追星星的人》，之前他們到漳州拍攝，被途人簇擁而行，甚受歡迎，向來友善的林峯不時向粉絲揮手打招呼，夠晒親民。日前清明節，向來孝順的他亦專程抽時間回鄉祭祖，網上流出他與親友的大合照及片段，見他祭祖時跪下喃喃自語，然後誠心上香，而他對着長輩們都相當尊敬有禮，聽從長輩指示進行拜祭儀式。

未見囡囡同行 不過，此行未有見到太太張馨月及女兒小格格同行。張馨月日前於社交平台分享相片，相中見她正乘坐高鐵，戴上耳機及口罩，更開心得單眼拍照，她配文表示：「出差，好喜歡新入手的掛脖耳機。」有網民留言問她去哪裏？她表示：「去工作，7號直播間見！」原來她有工作在身，難怪未見陪林峯回鄉。

至昨晚張馨月於內地影音平台開直播，一身運動裝示人的她，介紹化妝品、家品等，期間介紹環保袋時，更充當模特兒孭上身作示範，相當專業。