熊黛林唱K 走音也可愛

名模熊黛林（Lynn）日前分享自己唱K的片段，見她素顏上陣，戴着帽子現身，唱了不少王菲的經典歌。有網民讚她聲線與王菲有幾分相似，不過略嫌有點走音情況出現，而Lynn亦搞笑表示：「一個有點跑調又有點萌萌噠的（可愛的）快樂麥霸（咪霸）。」有網民讚她：「聲底其實OK，如果學吓唱歌，一定係可造之材！」