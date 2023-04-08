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拍拖10周年 石詠莉抱歉閃親人
石詠莉形容與老公恍似還是熱戀階段。
歌手石詠莉、鄧健泓去年底移居加拿大，但兩人仍為歌唱事業打拚，繼續出歌，早前才推出了新歌《我們之間》。前日是兩人拍拖10周年紀念，石詠莉上載與老公錫錫的照片，寫道：「十年，不經不覺我們都一齊變老咗十年，老公，我會好好珍惜同你未來一齊過嘅每一日……愛你！」她更搞笑對網友說：「對不起閃親你。」
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