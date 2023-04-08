擔任領跑員 為女童發聲 蔡思貝捱到頭暈 屋企撞傷眼

蔡思貝為慈善跑擔任領跑員，帶領全女班成員跑步為女童籌款，又直言希望跟隨團體到各地進行探訪，為世界出一分力。而日前在家中不慎撞傷右眼球的她，指並無大礙未致失明，看來做善事當真有好報。

藝人蔡思貝、余香凝、余潔滢及林奕匡等昨日參與慈善跑，鼓勵大家關注發展中國家女童面對的困境。以領跑員身份帶領全女班齊齊跑3公里的思貝，表示今次別具意義，因為可以幫助女童維護應有的權益。善心爆棚的她，希望7月能到孟加拉探訪逃婚女孩。

其後思貝自爆日前在家中發生了小意外，令右眼受損：「突然眼前一黑暈一暈，就撞咗落化妝枱，睇咗醫生冇乜事。」她指或許因近日忙開工休息不足所致，表示早前拍攝《不可能的任務》，首次穿起80磅的防爆衣進行爆破任務，感覺新鮮。

余香凝追老公10K 至於與妹妹一同出席的余香凝，表示平日有跑步習慣，笑指與老公一起跑步會更有動力：「佢唔會等我，試過追佢追追吓追咗10公里。」而有份入圍《第四十一屆香港電影金像獎》最佳女配角的她，表示已想好感謝詞：「上到台講當然最好，就算冇機會都會喺社交網講。」她直言睇好對手王菀之，又大讚對方不論喜劇、正劇都演得出色。