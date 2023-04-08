娛樂

孫儷耕種蝦碌 鋤甩泥耙頭

內地女星孫儷於幕前艷光四射，現實中則低調貼地。近期她愛上了農作業務，穿上T恤和休閒褲在田上跟農夫學習種菜，體驗農民生活。見她仔細聆聽農夫講解，頻頻點頭示意明白，但到真正落手落腳時卻錯漏百出，表現得有點吃力，她用泥耙耕地時，竟然鋤甩了泥耙頭，非常搞笑！
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