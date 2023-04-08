中娛星動：《聲生不息．寶島季》疑谷收視 李玟嘈交片被公開 網民斥欠尊重

內地音樂選秀節目《2022中國好聲音》去年8月開播，邀請4位導師李克勤、梁靜茹、李榮浩及李玟（Coco）助陣。總決賽結束後，網上流出一段疑似Coco質疑賽制、為學員周菲戈抱不平，於錄製現場與導演吵大鑊的片段！之後Coco將社交網關於《好聲音》的發文全都刪除，事後強調是「愛學員心切」，才忍不住發聲！

李思林：佢係正義女戰士

日前播出的節目《聲生不息．寶島季》中，竟將Coco於錄影廠怒吼的片段剪輯在節目中，而當事人之一的周菲戈正參演《聲》！有網民指節目比之前的「港樂季」遜色，收視差兼沒有話題，故要炮製是非搞噱頭，非常不尊重藝人：「你想要真實的節目這太真實了吧！經過當事人批准了嗎？就這樣剪進去不太合適吧！」