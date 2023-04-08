獨家專訪：崇拜謝霆鋒身手了得 劉雅瑟心思思 想同梁朝偉過電

金像獎影后劉雅瑟首次拍攝動作片，與謝霆鋒合作感到幸運，對他的身手更相當崇拜。近年拍戲多演悲慘角色的她坦言希望拍愛情片，最想與男神梁朝偉合作，大讚他充滿魅力。

劉雅瑟演出的英皇電影《海關戰線》是其首部動作片，能與身兼動作指導的謝霆鋒和「歌神」張學友合作，她笑言有驚有喜。她笑謂小時候已看霆鋒的《新警察故事》，看着他由高處跳下來，自言是看他的動作片長大，故第一次拍動作片便與霆鋒合作，大呼幸運：「他對動作戲非常認真，今次是武術指導，準備過程中跟他學到好多，他的身手很好，在現場很崇拜他。」

勁讚張學友好戲 事前接受了一連串槍械訓練的她，被問到出名搏命的霆鋒是否要求嚴格？她說：「他對自己要求比較嚴，對我們比較保護，知道我們有甚麼可以做到，不會讓我們去冒險。」片中她面對不少驚險場面，她說：「拍攝現場沒想到一切都是真的，炸彈、爆炸、火也很危險，一不小心就有可能會受傷。」當中她最深印象是有場戲要與霆鋒一邊避開火燄、一邊向前衝，拍的時候沒有擔心，但看重播時才知，如果火勢控制得不好，可能會燒到他們的臉。至於與學友雖然對手戲不多，但她大讚歌神演戲比唱歌更好，曾參加選秀節目的她又表示或會再獻唱：「有向公司要求過，然後就等消息……哈哈。」

憑《智齒》贏得影后的她過往的角色歷盡艱辛，問到可會希望拍攝輕鬆愛情片說？她笑說：「還好，辛苦反而也是一種享受，過程辛苦成就了角色。也很想拍愛情片，但公司說我跟別人在一起沒CP感，哈哈。」如果拍談情戲，她最希望跟擁有一雙「電眼」的梁朝偉合作，並說：「就是因為他眼裏面有很多東西，很有魅力。」

貴為影后，她指生活和工作會分得很開，拍戲以外會努力過自己很簡單的生活，認為沒有生活的演員，就當不了好演員，而現在接的工作也是未嘗試過的，將來會想演一些比較現實的題材，演小人物，若有合適的角色亦想挑戰外國製作。