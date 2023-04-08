李一桐兇狠不足可愛有餘

內地女星李一桐憑清純甜美的外貌，獲網民封為「最美黃蓉」，人氣急升劇接劇。閒時她熱衷經營社交網，不時分享日常生活的賣萌照，是網民焦點所在。

最近她就上載身穿吊帶白色小背心、露出性感香肩及鎖骨的照片，見她在車內瘋狂自拍，不時對着鏡頭可愛地舉起V字手勢，除了賣萌外，還有扮兇狠的表情，網民直呼可愛！