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龍門陣
李一桐兇狠不足可愛有餘
李一桐在車廂自拍，每張照片都令人着迷。
內地女星李一桐憑清純甜美的外貌，獲網民封為「最美黃蓉」，人氣急升劇接劇。閒時她熱衷經營社交網，不時分享日常生活的賣萌照，是網民焦點所在。
最近她就上載身穿吊帶白色小背心、露出性感香肩及鎖骨的照片，見她在車內瘋狂自拍，不時對着鏡頭可愛地舉起V字手勢，除了賣萌外，還有扮兇狠的表情，網民直呼可愛！
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