英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
10:30 反斗靈貓（Ⅲ）
10:55 機械仔看水世界
11:00 迷你波莉
11:25 搗蛋小女巫（Ⅰ）
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 海洋大寶藏（S）（粵／英麗音）
2:00 財經演義
2:30 世界勝景之最（S）
3:25 藍海世界（ⅤⅡ）（S）
3:50 創新國度（ⅩⅡ）（S）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街大酒店（Ⅰ）
5:30 反斗靈貓（Ⅲ）及機械仔看水世界
6:00 迷你波莉
6:30 彩虹小王國
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 大城小廚繼續煮（S）
8:30 野性七大洲（S）（粵／英麗音）
9:30 壞蛋獎門人（S）（粵／英麗音）
11:25 晚間新聞及話說當年
11:45 Hong Kong Direct（馬會）
12:00 大城小廚繼續煮（S）
12:30 潮玩天下（Ⅱ）（S）
12:55 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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