藤田Nicole花海甜蜜蜜

25歲日本人氣女模藤田Nicole，憑混血靚樣與凹凸勻稱的索爆身材，成為當地的新世代時裝Icon，今年1月，更獲起用為內衣品牌的新代言人拍廣告。

趁住夏天將至，她為品牌拍攝的全新夏日系列宣傳照已經出街，在繽紛花海中演繹甜美性感的內衣，大晒招牌蜜桃胸。