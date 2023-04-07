4月7日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月07日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
藤田Nicole花海甜蜜蜜
25歲日本人氣女模藤田Nicole，憑混血靚樣與凹凸勻稱的索爆身材，成為當地的新世代時裝Icon，今年1月，更獲起用為內衣品牌的新代言人拍廣告。
趁住夏天將至，她為品牌拍攝的全新夏日系列宣傳照已經出街，在繽紛花海中演繹甜美性感的內衣，大晒招牌蜜桃胸。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230407-0407_00288_082/藤田Nicole花海甜蜜蜜
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc