史上首位百萬銷量K-Pop女歌手！ 萬字夾索價$230 Jisoo產品被轟掠水

上周推出個人專輯《ME》的Jisoo，成為隊中最後一位Solo出道的成員，主打歌《FLOWER》公開後，卻遭網民狠批歌曲與舞步均遠遜隊友Jennie、Rose及Lisa的Solo歌，但仍無阻她破紀錄，新碟開售第5天已大賣103萬張，成為史上首位達成百萬銷量的K-Pop女歌手。

她隨即公開主打歌的舞蹈版MV，僅花39分鐘便錄得逾百萬點擊，昨日又宣布推出配合主打歌、以花為主題的周邊產品，更多達十多款。除了索價144至570港元不等的信紙、明信片、襪、冷帽、手鏈及黑色長袖T恤外，最令樂迷咋舌的是平日僅售數元的扣針及髮圈，分別索價130及180港元，一套3個萬字夾更要230港元，被大批網民炮轟掠水，更惹起海外Fans不滿，紛紛留言：「經韓國官網訂購的專輯過了一周仍未收到，而Jisoo出碟後也沒任何宣傳活動，事務所卻只顧推出周邊再撈一筆！」