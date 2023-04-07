暢所欲玄：人旺宅 宅旺人

每個人都希望得到外來的力量，幫助自己得到想要的東西，討厭的事項最好遠離。風水就是有這種力量，所以中國幾千年來，風水文化深深刻入人心。風水家宅旺起一家人，大家易明，也是正常的思考，縱使不信風水的人，也會明白。但人的力量，可以改變一間風水差的家居，令外人覺得這個人的家宅風水好好。若站在風水立場，這宅不是好風水，但宅中的主人偏偏事業錢財興旺，這就是「人旺宅」的道理。

「人旺宅」通常出現富貴人家的後代，或者是名震天下的人，這兩類人就是有能力旺起風水差的家宅。富後代，他的家族祖業已是穩如泰山，年年月月收租收息，就算家宅風水如何差，都不影響其富貴的生活。

名揚香江的人，無論搬到甚麼風水的家宅，香港人都認識他，因他是行業中的表表者，風水好壞，對其事業錢財影響不大，影響的是其他生活上的問題，但外人都不太在意。如他未出名，風水差的家宅不會令其發迹，只會在風水好的地方成名，再搬遷，才可以有「人旺宅」的情況出現。人旺宅，雖然說明此人的八字命運強，但畢竟有其條件，人選擇「宅旺人」才是王道。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅