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林俊賢請林青霞食檸檬？
藝人林俊賢當年憑劇集《男兒本色》走紅，更獲封「香港第一美男子」。近日網上有影片以「當年多風光現在就多落魄」為題，片中指他曾拒愛林青霞，引起關注，林俊賢發文澄清：「不認識林青霞師姐。」片中又指有人「58歲慘遭妻女拋棄，前妻控訴家暴逼墮胎」，他未有多作解釋，只表示：「至於其他斷章取義。」
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