鍾懿大解放阿B唔Like

鍾鎮濤（阿B）與太太范姜素貞所生的長女鍾懿已經18歲，亭亭玉立的她雖然未有入行，但渾身散發星味。她最近在社交網分享身穿低胸上衣的靚相，來個大解放。平日阿女出Post，阿B都會派Like以示支持，今次卻未見動靜。