張艾嘉抗拒「拍膊頭」：人力唔係免費

影后張艾嘉主演的新片《燈火闌珊》上映在即，對於拍檔任達華零片酬客串，她表示只要有好劇本，自己亦可以不計片酬，但就不認同影壇的「拍膊頭文化」：「偶爾一次半次，大家覺得舒服都可以嘅，但真係唔可以次次都咁，唔可以成日都話No budget。人力唔應該係免費嘅，付出幾多就應該有相應嘅報酬，咁先係健康嘅現象。」

開口爭取製作費 《燈》片參加了政府的「首部劇情片」計劃，要重現很多昔日景物，甚至是搭建霓虹燈，成本與得來的製作費某程度上不成正比，張艾嘉坦言：「電影發展局啲人嚟片場探班，我都同佢哋講，可唔可以畀多少少錢？大家點解願意被拍膊頭呢，都係希望文藝片可以繼續生存，可以培育出新演員以及有意加入影圈嘅新一輩工作者。」

從影數十年，她坦言拍戲主要不是為了賺錢：「我係攞自己應得嗰份，唔會同其他演員嘅片酬比較。依家接戲最緊要劇本好，其實之前都有啲大導演拍所謂嘅賀歲片，但我覺得唔適合咪推咗囉，好似真係同錢過唔去咁！」

周漢寧「獻心」謝師 至於影壇新人周漢寧今次飾演任達華徒弟，但與張艾嘉對手戲較多，他坦言有把握機會偷師。問到與影后合作，有否膽怯？他直言：「起初都覺得緊張，但張姐好親切，一次都冇鬧過我。」他還親手做了個心形、中間有S字的霓虹燈來「謝師」：「心形代表對張姐嘅愛，至於『S』係佢英文名首個字母，同埋我覺得佢係Super Woman！」