梁嘉琪敖嘉年奉旨亂噏

藝人敖嘉年、梁嘉琪與郭田葰等昨日到荃灣出席HOY TV節目《健康關注組》記者會，提到兩人繼《嘉嘉醫療班》後再合作，嘉琪笑言今次合作更有默契，可以亂講說話。而嘉年表示：「今次節目話題更深入尖銳，例如探討男士前列腺問題，拍攝時都懷疑出唔出到街。」