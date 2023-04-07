中娛星動：霸氣不足 咬字被挑剔 林心如美麗有罪 做主播捱批

林心如有份參演的新劇播出後好評如潮，飾演霸氣主播的她演技卻備受爭議。台灣美女新聞主播亦批林心如聲線過於溫柔，有製作人則力挺她做足功課，毋須過於挑剔。

台灣女星林心如憑台劇《華燈初上》令事業再闖高峰，近日她在熱播華語懸疑影集《模仿犯》飾演霸氣主播，深受觀眾喜愛。劇集播出後，有網民批評她演技差及咬字不清，更狠批：「不是吹個鬈髮、畫個口紅、穿個西裝外套就是主播好嗎？」台灣美女新聞主播高毓璘亦在社交網分享劇評，指花了一整晚追完整套劇，對於林心如的演出，坦言：「前面演主播、主持人時有點不到位，後面被兇手KO的演出相對精彩多了！」而她認為林心如演得不到位的原因，是因為「聲音太溫柔了，不夠嗆」和「長得太漂亮」：「其實主播並沒有超高顏值，是妝髮服裝給予我們新樣貌，台上台下也是兩個人」。

演技獲力撐 林心如演出備受爭議，製作人曾瀚賢坦言有觀眾挑剔她播報新聞的戲份，他即代為抱不平：「觀眾當然可以有不同想法，但我們不是真的要把演員變成主播，她很認真地做功課，向真正的主播請益學習、矯正口條（說話條理性），但後來與導演討論後，還是覺得希望是自然講話，就像很多台灣新聞節目主持也不是主播出身。」他特別稱讚林心如劇中最後一場重要的戲，即使身處危險，仍表現得毫無畏懼。有大批粉絲亦為林心如護航，讚她與兇手透過鏡頭對質的一場戲，將演技發揮得淋漓盡致。