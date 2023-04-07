獲公司重金力谷 入紙再戰紅館 AGA同李幸倪少聯絡

「環球一姐」江海迦（AGA）獲唱片公司落重本支持，更已入紙申請紅館開騷，事業有望再創高峰！談到「宿敵」李幸倪（Gin Lee）過檔英皇後人氣沸騰，她直言支持對方，一切在心中。

AGA昨日在中環出席新歌《MIZU》MV造型服飾及相關展覽會，團隊早前遠赴東京拍MV，加上租用展覽場地一周，租金絕不便宜，環球唱片可謂大灑金錢助AGA人氣登頂！談到唱片公司落重本在她身上，她笑說：「去日本都係4、5日啫！況且拍咗兩首半歌，有啲疊住拍，所以只係看似好貴，其實製作費好慳。」

她很感激公司支持：「我放完半年假返嚟，搵番導演同服裝造型等幫手，個個都即刻應承，件衫由零開始設計，大家通咗3晚頂。（公司穩固你嘅一姐地位？）公司都幾Support我音樂上嘅事，我會努力喇！（你嘅待遇令人羨慕又妒忌？）資源係有，但努力同心機係對等嘅，我希望帶到啲嘢畀觀眾。（點幫公司賺錢？ ）唱好啲歌。」

保密日期驚小器 AGA透露已入紙申請於紅館開演唱會，但又打趣說：「都擔心大家仲嚟唔嚟睇我嘅騷，因為疫情先後取消咗3次。（今年內舉行？）真係未知，驚小器。（有冇留意Gin Lee簽咗英皇後發展好好？）佢不嬲都好好。（佢年底開騷，你會支持？）會，大家都好努力做緊自己嘅事，我哋當初同一時間加入公司，都知道彼此有幾努力，絕對支持佢，不過因為忙少聯絡，一切在心中。」