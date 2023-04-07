娛樂

李克勤炎明熹首尾呼應

李克勤與炎明熹的歌藝不用置疑，絕對為劇集錦上添花。 李克勤與炎明熹的歌藝不用置疑，絕對為劇集錦上添花。
李克勤與炎明熹的歌藝不用置疑，絕對為劇集錦上添花。
總監製劉家豪今次為此劇找來李克勤演繹主題曲《轉捩點》兼拍攝MV，是他6年來再為無綫唱劇集主題歌，為觀眾帶來親切感之餘，亦勾起當年主演的法政劇《法網伊人》集體回憶。劇集歌有「奶爸」克勤，自然不少得好學生炎明熹，炎明熹今次負責唱片尾曲《戀愛這命題》，「師徒」一唱一和。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc