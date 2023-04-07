娛圈單打：孖妹靚足二十年 邊個相信已四張

現代女性個個保養得宜，外貌年齡跟真實年齡隨時相差十多歲，最新鮮滾熱辣例子，正是出道逾20年的Twins。阿嬌早前現身上海時裝周，以一襲露肩黑裙上陣，身材Fit爆，零死角美貌更讓網民驚艷，誰相信她已經42歲？

至於好姊妹阿Sa同樣唔識老，上月擔任JJ林俊傑香港演唱會嘉賓，穿上淡紫色短裙仔，青春逼人，40歲外貌有如廿多歲，難道「孖妹」都是吃了長生不老藥？

還是那句老話：世上沒有醜女人，只有懶女人。現今科技進步，美容技術和保養品推陳出新，只要肯花時間勤力保養，留住美貌並不困難。當然，大前提是口袋寬裕，「孖妹」一直保持一線地位，早已是圈內小富婆，花錢扮靚濕濕碎而已。

講開又講，阿Sa阿嬌初出道賣青春可愛，歌藝和演技不過爾爾，但隨着時間累積，阿Sa演技突飛猛進，2015年主演的《雛妓》一鳴驚人，豁出去的程度超乎外界想像；及至2019年的《非分熟女》更進一步，當中一場性感鋼管舞戲令人難忘；今年憑《神探大戰》大肚Madam一角，首次在華鼎獎封后，認真巴閉。阿嬌雖然被指進步較慢，但最近客串阿Sa擔正的《女法醫JD》，飾演神秘女殺手，反派演技亦獲讚有新鮮感。

奈何事業如意，情路卻不平坦。阿Sa曾跟鄭中基「瞞婚」，甫被踢爆即宣布離婚，轟動全城；現在與「百億麻將館太子爺」感情穩定，卻硬是嫁杏無期。阿嬌更崎嶇，錯愛陳冠希陷入「艷照門」差點無法翻身，後來下嫁台灣靚仔醫生不久又告離婚。魚與熊掌不可兼得，信焉！