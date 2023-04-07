MV要攬攬 怕醜轉做旁白 炎明熹情竇未開 拒拍親密戲

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）仍未成年，她自爆因怕醜及欠缺談情說愛的實戰經驗，婉拒在MV中與男主角有親密接觸，寧願選擇做旁白角色。

現時17歲的歌手炎明熹，在電台受訪時分享新歌《大開眼界》的製作過程，自揭原先由自己做MV女主角，最終卻改為擔任旁白角色，她解釋：「我認為做女主角有啲早得滯，因為個角色有少少親密接觸，我可能有啲怕醜，而且經驗唔足夠，所以自己提出做旁白。」年紀輕輕的她被問到對愛情的規劃，她笑說：「我唱歌時拍過好多次拖，已經好夠。」

成人禮前分享童年照 Gigi對自己出道至今的步伐感到滿意，自言不是一個很有目標的人：「因為我覺得目標可能會框住自己，如果問我想成為一個點樣嘅歌手，我希望做一個正能量嘅歌手。」每個人都有陰暗面，她坦言不想跟大家分享：「因為我係一個正能量嘅人，有時真係唔開心，我會一個人喺房度思考，都會畫畫抒發情緒，畫啲亂線，表達情緒上啲線路。」

本月9日就踏入18歲的Gigi，日前在網上分享童年照，見她瞪大雙眼、表情生鬼，網民紛紛大讚可愛，並希望她大個女仍能永遠保持童真一面，而她發文表示：「雖然我的17歲，忘記了唱17歲，不過無論幾多歲都好，心境都是最重要的！」