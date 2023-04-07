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江嘉敏減磅成功派福利

江嘉敏勤做運動，「全盛時期」的身形返嚟喇！ 江嘉敏勤做運動，「全盛時期」的身形返嚟喇！
江嘉敏勤做運動，「全盛時期」的身形返嚟喇！
無綫小花江嘉敏出道時憑清純學生形象迷倒不少網民，但近年隨着身形持續暴脹，經常飽受批評，性格開朗的她曾自嘲收到不同劇組的監製要求她減肥。
近期她積極收身，勤做運動及控制飲食，結果不負眾望減磅成功，她在社交網狂派福利，上載晒玉背及修長美腿的照片，網民瘋狂畀Like。
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