NewJeans韓韶禧夾擊「廣告天后」 全智賢勢危 扮青春保飯碗

作為廣告界新寵的韓團NewJeans代言品牌累計多達20個，除了狂搶歌手前輩飯碗，近日更踩過界接棒女星全智賢「老主顧」珠寶品牌的代言人工作，全智賢為保飯碗被迫轉Look走年輕化，以迎合消費者口味！

稱霸廣告界逾20年的全智賢近年面對不少年輕女星爭飯碗，已由高峰期手握多達逾17個代言，激減至12個。她去年與合作8年的羽絨品牌分道揚鑣後，跟她合作7年的珠寶品牌亦起異心，昨日宣布起用青春活力的熱爆新女團NewJeans出任新代言人，為品牌開拓年輕人市場。

去年8月正式出道的NewJeans來勢洶洶，先後推出《Hype Boy》及《Ditto》等Hit歌，熱潮亦由樂壇蔓延至廣告界，出道8個多月狂接20個廣告，早前已獲時尚品牌青睞搶走人氣女團BLACK PINK的代言工作，昨日又宣布踩過界與「廣告天后」全智賢爭飯碗。

連環失代言工作 此外，現年28歲的「最美小三」韓韶禧早於去年已踢走全智賢代言某零食產品，她早前再宣布取代全智賢，合體「臉蛋天才」車銀優組成「最強顏值CP」出任某休閒服飾的代言。面對NewJeans與韓韶禧雙重夾擊，天后地位岌岌可危的全智賢為保飯碗也被迫轉型，近日她為運動品牌拍攝新一輯高爾夫球廣告時，刻意轉形象走年輕化，明顯是為了迎合消費者的口味，以便跟各自代言不同品牌高球服的新世代女神張元英及人氣女團TWICE鬥搶客。