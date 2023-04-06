周漢寧操肌 失禮張艾嘉

影壇新人周漢寧憑電影《燈火闌柵》獲提名金像獎最佳新演員，昨日到電台接受訪問大談拍攝感受。他表示能跟張艾嘉合作心情興奮，指對方為人友善，鏡頭後亦有講有笑，更自爆拍攝時瘀事：「諗住大隻少少，拍之前不停做掌上壓，之後仲問張姐我大唔大隻，佢跟住就反白眼，我睇番訪問先知原來佢對上一套係拍住彭于晏，哈哈。」