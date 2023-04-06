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尤雅魚蛋粉只能回味
台灣第一代玉女歌手尤雅昨日到電台為本月9日舉行的演唱會宣傳，指屆時會唱幾首廣東歌包括《萬水千山總是情》，透露已邀請香港歌手擔任嘉賓，但要先賣關子。她剛到港便急着去吃魚蛋粉：「很懷念以前啟德機場的魚蛋粉，這次也想把握時間去吃潮州菜。」問到下一站去哪裏？她表示會先到台灣探望家人再回美國。
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