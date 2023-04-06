娛樂

還原白雲 不惜一砌
白雲擁有玲瓏浮凸的傲人好身材，所拍的寫真集深受歡迎，她打鐵趁熱推出一千塊肉色拼圖，拼圖封面的白雲戴上貓耳造型頭箍，嬌俏誘人，當中尚未完成的空白位置激似全裸，令人想入非非，急不及待要還原完整的白雲。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc