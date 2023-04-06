摸Pet Pet：家中小霸王！ 陳楨怡「天然呆」比熊犬搭𨋢偷走

本身養了兩隻狗狗的陳楨怡，近年多養一隻白色比熊犬Milo，喜歡牠樣子夠傻夠可愛，經常發吽豆，入型入格是隻「天然呆」。

陳楨怡家裏的狗狗當中，年紀最細是近年所養的1歲白色比熊犬Milo，剛好讓她與妹妺、媽咪每人一隻攬住瞓，她說：「全家都好鍾意狗狗，本身已經有一隻史立莎、一隻貴婦養咗十幾年，本來冇諗住再養，後來見到有4兄弟嘅Milo得番佢一個，覺得佢好孤獨，所以就帶咗佢返屋企。」

咬爛公仔嬲唔落 選擇比熊犬全因牠樣子夠傻、夠可愛，她笑指Milo經常發吽豆，是隻「天然呆」狗狗，但卻相當黏人：「佢喺屋企好活潑，出到街就好呆滯，帶佢去生日會，又唔同其他狗仔玩，但就係鍾意佢天然呆，哈哈！」Milo現已成為家中的「小霸王」，另外兩隻狗狗也會退避三分，但牠有時也令她哭笑不得：「佢細個好曳，會周圍屙，依家就乖好多，但都仲好鍾意咬爛我啲公仔，有時好嬲，但見到佢個樣又嬲唔落。」

與Milo相處年多，最難忘是有次牠趁家人開門竄了出外，家人發覺後，即時總動員到樓上樓下尋找，後來管理處來電，才知Milo入電梯去了住宅大堂，全家人被牠嚇餐懵，以後開門也多加留意。