肥仔督導高難度動作 姜濤地獄式減肥操到瞓低

人氣偶像姜濤近期積極減磅，持續在「師傅」好友梁業（肥仔）的監督下已漸見成效，身形逐步回復狀態。肥仔分享2人的地獄式操練片段，見肥仔愈做愈起勁，相反姜濤叫苦連天甚至瞓低，我見猶憐。

人氣男團MIRROR氣勢如虹，骨幹成員姜濤的一舉一動更成為焦點。近期是非不斷的他，年初時腳傷康復後出現脹爆狀態，舞台上演出備受爭議外，其目測近200磅的身形更成為了焦點所在。不過，他未有因而被打倒，個性積極的他已作出一連串救援工作，連月來透過瘋狂做運動和打籃球來減磅，近日回歸的他，亮相公開活動已漸見成效，身形已逐步回復理想狀態。

叫苦連天 不過，對自己要求甚高的姜濤未有因此而罷休，原來他一直未停過繼續操練，其「師傅」好友梁業（肥仔）於社交網上載新片，見肥仔帶住姜濤做密集式的腹肌操，接住做左右手觸膝捲腹、左右手觸腳踭、仰臥起坐、凌空支撐等多組高難度動作，一口氣做足幾分鐘未有休息。期間見姜濤不停大叫痛苦，臨尾已開始放慢手腳，最後更攰到瞓低。相反，肥仔表現得非常輕鬆，展示出完全冇難度的表情，他更出言鼓勵姜濤：「我與姜仔體能之巔，得閒做多啲啦。」不少網民表示看不出肥仔如此高質，笑指他是被脂肪耽誤的肌肉男：「師傅入邊應該係八舊腹肌」、「點解呢啲腹部運動可以幫助你肚腩愈來愈強大」、「阿姜做到好似懷疑人生」。