個人經歷融入三級片 柯震東負傷谷戲 膠布遮面

台灣男星柯震東前日來港宣傳其執導新片，早前拍劇受傷的他，今次「負傷」來港，臉傷需貼上膠布遮掩，但無損其心情，於見面會上，不時與觀眾開心互動！

柯震東前日來港宣傳其首次執導的電影《黑的教育》，香港國際電影節同晚於香港文化中心為該片舉行放映會，電影播映完畢後，他聯同主角之一的蔡凡熙出席觀眾見面會，現場座無虛席，非常熱鬧！

早前拍攝劇集《乩身》時，柯震東不慎被無人機傷及臉部，他前晚臉貼膠布，帶傷面對一班熱情的觀眾，並一如以往的佻脫。被問及傷勢時，他表示已康復很多，感謝大家關心。

至於今次首次執導電影，他花了不少心思，並指電影分為「猴子」、「好人」及「壞人」三章，是希望觀眾以不同思考方式去睇電影，而3名高中生角色則代表不同時期的自己，各有一些自己的特質，並且融合了他的一些經歷。至於誰是好人、壞人，則由觀眾自行定奪。

父母陪來港 電影中不乏一些血腥暴力鏡頭，故被評為三級電影，有現場觀眾問到如果是戲中人，會選擇切自己的手指或是切走別人的？柯震東坦白笑言：「自己怕痛，必定不會剮自己手指。」他今次會留港4日，大部分是私人時間，而前日他抵港時，爸爸柯耀宗及媽媽李秀珍亦有同行，他心情亦相當不俗，粉絲索簽名亦有求必應！