晚宴鬥性感 師姐冇面畀 李芷晴真空爆乳 撼低陳庭欣
港姐出身的李芷晴前晚拋胸出席晚宴，胸狠稱霸全場，完勝同樣性感示人的港姐師姐陳庭欣，芷晴自爆毋須戴Bra都非常穩陣！陳庭欣則出口術，借鸚鵡口讚自己全世界最靚。
前晚一班TVB藝人李芷晴、陳若思、關楓馨、歌手吳若希等出席在尖沙咀舉行的慈善晚宴，陳庭欣（Toby）擔任大會司儀，李芷晴是《香港小姐再競選》的亞軍，Toby是2010年港姐冠軍，兩位港姐同以性感對撼，芷晴穿吊帶低胸高衩晚裝，上露下露，進場後她索性將西裝褸脫掉，搶過露出東西半球的Toby風頭。芷晴透露是公司安排出席，晚裝則是一直贊助她的婚紗公司，難得出席隆重場合，不想着錯衫，問是否打定底？她笑說：「呢件衫着唔到Bra，因為露背款後面綁繩，所以影相時披住西裝褸，但好安全穩陣，一定唔會走光。」她近日忙於拍攝《痞子殿下2痞子無間道》，開心由《痞子殿下》的青樓女子，搖身一變成為二太太。
吳業坤想降服「魔音」
Toby就表示隨着全面撤銷防疫措施，工作已重上軌道，不介意做慈善騷只收優惠價，笑言當作幫手做善事。早前替寵物鸚鵡「Shabu Shabu」慶生片點擊極高，鸚鵡懂得叫「Toby」令網民Like爆，她講笑要換走《東張》拍檔區永權，改與鸚鵡組新組合：「下次我會問全世界邊個最靚，希望會叫Toby啦！」
「星夢一哥」吳業坤為慈善騷獻聲，透露忙於音樂學校工作又要搬屋，公私兩忙，學校會與不同團體合作，義教小朋友學音樂，也想簽有潛質的小朋友收歸旗下，藝人蔡潔和江嘉敏都跟他學唱歌，將來或可專收「魔音」藝人如李佳芯、馮盈盈和郭柏妍，相信有教無類，覺得「魔音」易教，若教不好就證明本身冇天分。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230406-0406_00282_021/晚宴鬥性感-師姐冇面畀--李芷晴真空爆乳--撼低陳庭欣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：