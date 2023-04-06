晚宴鬥性感 師姐冇面畀 李芷晴真空爆乳 撼低陳庭欣

前晚一班TVB藝人李芷晴、陳若思、關楓馨、歌手吳若希等出席在尖沙咀舉行的慈善晚宴，陳庭欣（Toby）擔任大會司儀，李芷晴是《香港小姐再競選》的亞軍，Toby是2010年港姐冠軍，兩位港姐同以性感對撼，芷晴穿吊帶低胸高衩晚裝，上露下露，進場後她索性將西裝褸脫掉，搶過露出東西半球的Toby風頭。芷晴透露是公司安排出席，晚裝則是一直贊助她的婚紗公司，難得出席隆重場合，不想着錯衫，問是否打定底？她笑說：「呢件衫着唔到Bra，因為露背款後面綁繩，所以影相時披住西裝褸，但好安全穩陣，一定唔會走光。」她近日忙於拍攝《痞子殿下2痞子無間道》，開心由《痞子殿下》的青樓女子，搖身一變成為二太太。