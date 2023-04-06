獨家消息：3日團豪宴親朋 何超蓮4.18峇里出閣

已故賭王何鴻燊千金何超蓮，與內地男星竇驍拍拖4年，不時公開放閃，但亦屢傳分手。近月2人傳出喜訊，有報道言之鑿鑿指他們將拉埋天窗，豪花5千萬港元舉行世紀婚禮，而鄧紫棋（G.E.M.）、王灝兒（JW）、Twins與薛凱琪等將出任姊妹團。

出席活動勁口密 準新娘早前出席活動時被大批傳媒包圍，當時她只簡單表示「有好消息會同大家公布」，而本報收到可靠消息，超蓮已落實4月18日假峇里出嫁！為免一眾賓客過於舟車勞頓，一對新人貼心安排「3天團」，讓眾人於17號抵埗，完成婚禮後於19號乘飛機離開。大喜日子在即，超蓮當然心情大靚，早前更陪閨蜜到泰國出嫁「取經」，又與佘詩曼等到大牌檔食煲仔飯。

而即將送好友出閣的G.E.M.本應心情靚靚，但昨日卻惹是非！社交網驚傳王心凌的照片被裱上黑框，下面寫着「永遠懷念」，有網民推測是G.E.M.粉絲所為，但有網民指出G.E.M.與王心凌互相追蹤社交網，關係不錯，望風波盡快平息。