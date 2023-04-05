英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
10:30 反斗靈貓（Ⅲ）
10:55 機械仔看水世界
11:00 迷你波莉
11:30 節拍小天地
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 鯊魚700擊（S）
1:50 世界勝景之最（S）
2:50 穹蒼下的世界：北意大利（S）（粵／英麗音）
3:50 創新國度（ⅩⅡ）（S）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街大酒店（Ⅰ）
5:30 反斗靈貓（Ⅲ）及機械仔看水世界
6:00 迷你波莉
6:25 童遊野生世界
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 財經演義
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ＸⅣ）（S）
9:15 100道風味
9:30 哈利波特阿茲卡班的逃犯（PG）（S）（粵／英麗音）
12:20 晚間新聞及話說當年
12:40 賽馬預測
1:10 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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