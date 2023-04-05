1:50 世界勝景之最（S）

2:50 穹蒼下的世界：北意大利（S）（粵／英麗音）

5:30 反斗靈貓（Ⅲ）及機械仔看水世界

1:10 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

