娛樂

DJ Henney扮兔冧粉絲

韓國性感DJ Henney早前在日本推出首張寫真DVD，除了以校服造型玩制服誘惑外，又穿上不同款式的內衣和比堅尼，大晒嬌小玲瓏身材。日前她在日本秋葉原出席宣傳活動，化身性感兔女郎跟粉絲見面，之後在社交網公開花絮照，發文多謝大家支持：「好榮幸能與粉絲見面，我實在太幸運了，下次再見吧！」
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