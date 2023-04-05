4月5日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月05日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
DJ Henney扮兔冧粉絲
韓國性感DJ Henney早前在日本推出首張寫真DVD，除了以校服造型玩制服誘惑外，又穿上不同款式的內衣和比堅尼，大晒嬌小玲瓏身材。日前她在日本秋葉原出席宣傳活動，化身性感兔女郎跟粉絲見面，之後在社交網公開花絮照，發文多謝大家支持：「好榮幸能與粉絲見面，我實在太幸運了，下次再見吧！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230405-0405_00288_082/DJ-Henney扮兔冧粉絲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc