搶贏安妮希芙威風頭 光希華麗轉身 「峰」芒畢露

日劇天王木村拓哉的20歲模特兒細女光希昨日出席酒店開幕儀式，以超性感造型側漏微波，硬撼同場的美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）及日本名模富永愛。

光希15歲時挾「最強星二代」之名入行做模特兒，出道近5年，形象愈來愈大膽。前日她出席代言珠寶品牌在東京開設的首間酒店開幕儀式，穿上背心長裙上陣，前面看似密實，背後卻露出大玉背，更疑似真空！她轉身時露出波邊，成功搶風頭。她大讚酒店房間可以看到富士山，希望下次偕家人前來留宿兼欣賞美景。

SMAP再現公仔箱 當日盛會星光熠熠，同場還有名模富永愛、女星米倉涼子、山田優、男星山下智久、渡邊謙及專程飛到日本的美國女星安妮希芙威等。光希之後換上黑色娃娃裝短裙與一眾嘉賓合影，但一雙O形腳即時扣分！

此外，木村所屬組合SMAP自2016年不歡而散後，當地電視台怕得罪尊尼事務所，令SMAP舊片段一直絕迹幕前。前日TBS電視台慶祝音樂節目《CDTV》播放30周年，破禁播出5子演出片段，勾起無數觀眾集體回憶，當晚節目還有尊尼組合KinKi Kids、King&Prince及天后濱崎步等擔任演出嘉賓。