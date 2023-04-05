暢所欲玄：肖鼠者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

基本上，肖鼠者是機會主義者，廣東俗語之「騎牛搵馬」，最能形容肖鼠者的談戀愛態度了。但肖鼠者並非喜歡「一腳踏兩船」，只是一日還沒有完全確認對方是否適合自己，他們還會有所保留而已。

其實肖鼠者一旦找到真正喜歡的人，他們會願意一心一意待在對方身邊，只是肖鼠者很多時一身兼數職，以致容易忽略伴侶，因而令對方受不了而萌生去意。肖鼠者也很少死纏爛打，如果發現伴侶有變心之象或雙方關係轉淡，而且努力過後仍未能改變現狀，他們很有可能會主動結束關係。

‧男性貼士

肖鼠的男性在事業上大多數屬於進取型，因為與伴侶相處時間不足，容易以金錢和物質來逗伴侶開心，但這一招並非人人皆接受，應當注意時間之分配，才能長遠維持一段穩定的關係。

‧女性貼士

肖鼠的女性在選擇伴侶方面有不少要求，經濟能力往往是首要之考慮條件。她們也很重視談情說愛的環境及氣氛。而肖鼠女性一旦嫁作他人婦，便會把家庭放在首位，令丈夫可以安心工作。

堪輿學家麥玲玲師傅