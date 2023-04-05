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徐冬冬凸腩 獲讚「剛剛好」
號稱「第一美胸」的內地女星徐冬冬，日前於社交網大晒美照，竟驚現小肚腩，震驚一眾粉絲。其後徐冬冬大方公開體重：「肚子還是肚子，60公斤的胖冬子兒。」雖然肉感，但粉絲覺得身高1米68的她身材剛剛好，大讚說：「這樣就很美，別再瘦了」、「沒必要追求骨感」、「自信的你最美」。
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