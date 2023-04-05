食得有營：關嘉敏「食住減」 進食記住跟次序

在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演Heidi的關嘉敏身材弗爆，其瘦身之道是「食住減」：「千祈唔好節食減肥！除咗體重好易反彈外，仲生唔到肌肉，所以平時一定要有蛋白質。」

經過多年經驗累積後，她研究出一份健康餐單，制訂三餐食量，早餐要有豐富營養及食得飽，提議可食西蘭花、四隻蛋、粟米、紫薯、淮山及南瓜之類，再加添雞胸肉，就可獲得足夠蛋白質及澱粉質，並先食蔬菜或肉類，將澱粉質放在最後，她說：「咁嘅次序可以減少食太多。」午餐就食一半；而晚上就食三至四成飽便夠，可減少胃部負荷之餘，亦有效減肥。她補充要緊記飲水，以加速新陳代謝及助排毒，煎炸食物要戒外，可進食橄欖油：「全走油好易便秘！」運動方面，她推介行1小時及加30分鐘高強度間歇訓練。