竇靖童玩驚喜 新歌加入廣東話

天后王菲與前夫竇唯的女兒竇靖童（童童），遺傳了媽媽好嗓音。在樂壇發熱發亮的她，每次推出歌曲都會被外界拿來與母親比較。近日她再推出新歌，並一手包辦曲、詞和編監的工作，歌曲除了帶出滿滿的戀愛風外，更驚喜融入廣東話Rap元素，獨特的個人風格，備受中港網民讚賞。