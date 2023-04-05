娛樂

竇靖童玩驚喜 新歌加入廣東話

竇靖童推出的新歌有獨特個人風格，備受讚賞。 竇靖童推出的新歌有獨特個人風格，備受讚賞。
竇靖童推出的新歌有獨特個人風格，備受讚賞。
天后王菲與前夫竇唯的女兒竇靖童（童童），遺傳了媽媽好嗓音。在樂壇發熱發亮的她，每次推出歌曲都會被外界拿來與母親比較。近日她再推出新歌，並一手包辦曲、詞和編監的工作，歌曲除了帶出滿滿的戀愛風外，更驚喜融入廣東話Rap元素，獨特的個人風格，備受中港網民讚賞。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc