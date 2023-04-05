中娛星動：6歲囡囡曝光 倒模父母 湯唯肚凸凸似有咗！

湯唯日前與韓籍丈夫和女兒回家鄉祭祖兼為父親賀壽，6歲女兒亦意外曝光，遺傳了父母的最強基因，清秀之餘亦具韓國人的長相。另外，有眼利網民發現湯唯腹部微隆，惹起懷有第二胎的揣測。

內地女星湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇，婚後誕下一名女兒，生活幸福美滿。最近清明節連假，他們一家三口以樸素的打扮回老家浙江省樂清市祭祖。此行，她更是為爸爸慶祝80歲大壽，當日她以素顏真面目示人，戴上黑色鴨舌帽的她，身穿高領長袖上衣配灰色長褲及平底運動鞋，與舞台上的濃妝相比，露出了難得一見的樸素一面，期間她完全沒有大明星的架子，和親人相聚一起時有說有笑，更一起合照留念。

與老公唱歌賀壽 當日湯唯全家總動員出動，並邀請了多位親朋好友出席，點了一大桌子的飯菜。湯唯與丈夫金泰勇一起拍手為父親唱生日歌祝壽，場面熱鬧。而她的6歲女兒亦意外曝光，見她表現精靈活潑，十分可愛，甚受一眾賓客歡迎。女兒遺傳了父母最強基因，除了長得像母親般清秀脫俗外，亦和爸爸長得一模一樣，是標準韓國人的長相。相片曝光後，網民大讚湯唯貼地，留言：「素顏真美」、「這狀態才叫真實。」同時，亦有眼利網民發現她小腹有點微隆，惹起懷了第二胎的揣測。