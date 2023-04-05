超蓮婚前趕會老友 佘詩曼圓竇驍心願 拉隊食煲仔飯

何超蓮與竇驍本月將舉行婚禮，曾與竇驍合作拍劇的佘詩曼正趕拍新劇，未能出席兩人婚宴。前晚超蓮與竇驍專誠探阿佘班，更約埋監製鍾澍佳一齊吃煲仔飯敍舊，阿佘大讚超蓮可愛，與竇驍很合襯。

賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍將飛往峇里島舉行盛大婚禮，近日兩人被網民拍得跟佘詩曼與監製鍾澍佳在大牌檔食煲仔飯及豬骨煲，相當貼地。超蓮脫下羽絨褸，捧着一大碗湯大啖大啖飲。他們細心聆聽阿佘說話，4人食飽後齊齊離開。

趕拍劇 未能出席婚宴 阿佘與監製鍾澍佳現忙拍無綫新劇《NEWS新聞女王》，兩人分別曾跟竇驍合作，3年前阿佘跟竇驍拍攝《燕雲台》，竇驍亦拍過4套鍾澍佳的劇集，故大家相當熟落。阿佘昨日受訪時表示：「尋日佢哋嚟探我哋班，竇驍同監製好friend，所以收工就一齊食飯。竇驍話好想食煲仔飯，所以我哋去咗一間好出名食煲仔飯嘅舖頭食嘢囉！」問到是否跟超蓮相熟？她笑言：「嗰陣拍緊《燕雲台》，超蓮嚟探竇驍班時認識嘅，佢哋兩個好襯，佢好可愛，成日都笑㗎！」

而鍾澍佳表示：「竇驍同超蓮大婚有請我同阿佘去，私底下大家都熟。（你同阿佘趕緊拍劇，去唔到？）我哋應該去唔到，非常唔好意思，恭喜佢哋！」