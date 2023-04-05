娛圈單打：日語流利成優勢 小花上位冇閉翳

早前TVB播出的《請1日假去旅行》東京篇，再次將港人「返鄉下」的熱情推上高峰，兩位主持人周奕瑋和陳嘉慧（Erica）大晒流利日語，默契過人，令人印象深刻。最近大台高層揚言力捧「四大小花」，Erica赫然在名單之內，不期然令人對小妮子刮目相看。

Erica個子嬌小，樣貌甜美，非常有鄰家女孩Feel，是讓人易於親近的類型。她早在2021年播出的《愛上我的衰神》首度擔正女主角，表現稱職，更入圍台慶頒獎禮「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強。由寂寂無聞到人氣急升，很有平地一聲雷的感覺。

不過，Erica此後鮮以女主角身份在劇集登場，多為重要配角或客串演出，例如《法證先鋒V》便一改戲路，飾演暗黑偏激社工，游走於正義與邪惡之間，令人耳目一新，亦反映她戲路多變，並不局限只演甜美類型。

至於小妮子日語之所以這麼流利，原來父母在當地經營食店，她自12歲起跟隨母親到東京及神奈川縣生活，並在當地大學畢業。正所謂，一技傍身，世界通行，懂多一門外語，肯定可以為事業加分。觀眾更覺同是「日本通」的周奕瑋與她非常合襯，甚至傳出二人拍拖。TVB亦食住上，繼續安排這對緋聞情侶添食拍攝日本旅遊節目，令人期待。

如今Erica成為力捧小花之一，機會肯定陸續有來。高層表明會就住各人個性和外形特色，多開劇集給她們發揮優勢和累積經驗，小妮子只要好好把握機會，再加上日語強項，將來肯定非池中物也。