華鼎獎移師美國舉行 古天樂撼贏青雲 蔡卓妍瞓身封后

內地影視界盛事「華鼎獎」日前於美國舉行頒獎禮，於電影《神探大戰》瞓身演繹被虐角色的蔡卓妍（阿Sa），勇奪華語片影后殊榮，她直言自己是一位很幸運的演員，會繼續努力！至於華語片影帝方面，古天樂撼贏好友劉青雲奪獎！

《第36屆全球電影和電視藝術華鼎獎》日前於美國洛杉磯Avalon Theater舉行頒獎典禮，前奧斯卡評委會主席比爾．麥克尼柯（Bill Mechanic）今年擔任評委會主席，並與《星際迷航II》導演尼古拉斯．邁耶（Nicholas Meyer）、《獅子王》的導演羅伯特．明科夫（Robert Minkoff）及華鼎獎主席王海歌等齊齊現身盛會。

華鼎獎中，備受內地觀眾關注的華語單元，今年戰況相當激烈，電影《長津湖之水門橋》榮獲最佳影片，蔡卓妍憑英皇電影《神探大戰》打低《飯戲攻心》的鄧麗欣、《海的盡頭是草原》的馬蘇，勇奪「華語電影最佳女主角」，可喜可賀！至於古天樂則憑電影《明日戰記》撼贏勁敵《神》片的劉青雲及《人生大事》的朱一龍等，成功奪得「華語電影最佳男主角」，於《神》片中，阿Sa的角色要應付大量跳車、跳樓及跳海等危險鏡頭，不過她主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。此外，一向以靚女造型現身的她不顧形象，拍攝被林峯虐待的戲份時，僅穿上內衣褲，拍逃亡戲時又要赤腳行屎渠，絕對是瞓身演出。

曾於「韓國富川國際幻想電影節」、「香港電影金紫荊獎」及「澳門國際電影節」奪得影后殊榮的蔡卓妍，對於今次贏得華鼎獎影后，大表欣喜，並承諾會拍更多好的作品回饋觀眾，她首先多謝華鼎獎及所有評委，隨後向多個單位作出致謝：「多謝導演韋家輝、編劇陳偉斌、麥天樞、監製朱淑儀、多謝成個團隊，多謝所有演員。能得到大家的幫助和肯定，能和這麼優秀的團隊合作，是我演員路上十分幸運的事情。我會懷着感恩的心，打拚的韌勁，繼續呈現更多精彩的角色和作品。」她還指今年將會有多部電影上映，並說：「會放更多時間喺電影上，嚟緊會有《金手指》，亦會拍攝《新警察故事2》，希望有更多好嘅作品帶畀大家。」

《天下長河》擸最佳劇集 至於電視獎項方面，「華語最佳劇集」由《天下長河》奪得，而「華語劇集最佳男主角」由《天》劇的黃志忠贏得；劇集《三悅有了新工作》的周依然則勇奪「華語劇集最佳女主角」！黃志忠有親身到洛杉磯領獎，並感謝大會評審及觀眾的支持。

該頒獎典禮的總製片人王海歌及其團隊被授予評委會大獎「傑出成就獎」，他得獎後表示：「感謝這些年來，一直給予華鼎獎以重視與厚愛的媒體、記者、影評人等，這豐富並拓展了華鼎獎的內涵，使得獎項的價值不斷外延，最終與觀眾聲音形成合流，構成了華鼎獎的專業基因。」