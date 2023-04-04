TREASURE泰國開騷出意外 尹材赫誤觸機關 火燒後欄受傷

負傷繼續演出

成員尹材赫從台下返回舞台上時疑不小心按到舞台煙花的開關按鈕，令台邊冒起熊熊火焰，雖然尹材赫已立即閃避，但仍被煙花燒到，出現「火燒後欄」的場面，嚇親隊友和粉絲，他立即落台接受治療，之後手部貼住膠布完成餘下演出。尹材赫在騷後透過官方社交平台開直播報平安：「不是很嚴重的傷，今天在演唱會上有因為我的疏忽而發生的事件，我想跟大家說我完全沒有事，手也是，完全不需要擔心。」當有粉絲問到他手部的傷勢，他便說：「已經塗了藥膏，我沒事，現在心情非常好，演唱會非常有趣。」