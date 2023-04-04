TREASURE泰國開騷出意外 尹材赫誤觸機關 火燒後欄受傷
韓國人氣女團BLACK PINK的同門師弟TREASURE，前晚在泰國舉行演唱會，成員尹材赫返回舞台時因不慎按到煙花開關掣而被火焰燒傷，他之後貼住膠布忍痛完成演出，十分專業！
TREASURE正舉行世界巡迴演唱會，他們早前已宣布將於5月20日假香港亞洲國際博覽館開唱，是他們首次來港演出，而他們前晚在泰國曼谷開騷，與逾1萬名粉絲見面，不過期間卻出現煙花誤爆事故，驚險萬分！
負傷繼續演出
成員尹材赫從台下返回舞台上時疑不小心按到舞台煙花的開關按鈕，令台邊冒起熊熊火焰，雖然尹材赫已立即閃避，但仍被煙花燒到，出現「火燒後欄」的場面，嚇親隊友和粉絲，他立即落台接受治療，之後手部貼住膠布完成餘下演出。尹材赫在騷後透過官方社交平台開直播報平安：「不是很嚴重的傷，今天在演唱會上有因為我的疏忽而發生的事件，我想跟大家說我完全沒有事，手也是，完全不需要擔心。」當有粉絲問到他手部的傷勢，他便說：「已經塗了藥膏，我沒事，現在心情非常好，演唱會非常有趣。」
Jennie面腫腫赴美
至於BLACK PINK成員Jennie、Jisoo與Lisa前日下午現身韓國仁川國際機場，飛往美國拉斯維加斯演出，早前在做運動時不慎跌倒導致面部受傷的Jennie，眼下位置依然貼住膠布，她雖然是素顏兼面腫腫，但仍親民地跟記者和粉絲揮手，相當識做。
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