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保錡搵利物浦名宿集郵
日前英超球隊利物浦的兩位名宿古積特和史米沙來港欣賞欖球賽，亦順道與香港利物浦球迷見面，作為「利迷」的ERROR成員吳保錡適逢其會，當然興奮到爆，並於社交網貼文晒相，與大家分享喜悅。
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