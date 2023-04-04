娛樂

熊黛林鼻大有福氣

熊黛林素顏上陣，獲讚皮膚零瑕疵。 熊黛林素顏上陣，獲讚皮膚零瑕疵。
熊黛林素顏上陣，獲讚皮膚零瑕疵。
名模熊黛林婚後誕下兩女兒，身形依然弗到漏。近日她於社交平台分享護膚及養生心得，自言平時會飲紅豆湯及阿膠漿口服液保養皮膚，素顏上陣的她獲網民讚皮膚似識發光，白滑零瑕疵。不過亦有網民指她沒有化妝，鼻子比平時上鏡更大，其粉絲立即護航，指偶像鼻大兼圓潤是福相，難怪嫁到個有米老公做少奶奶。
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