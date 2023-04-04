「以前咩都死撐」 陳奕迅人大眼淺 心軟易喊

「歌神」陳奕迅近年變得愛流淚，感性自嘲年紀大了，並自爆曾是好抑壓的人，會黑面或裝作大笑：「以前咩都死撐！」如今他不介意讓大家知道他渺小如一粒塵。

陳奕迅（Eason）年初完成紅館騷後，到日本北海道放悠長假期。談到花了3年時間製作新歌《塵大師》，他表示獨自隔離期間收到內地歌手李榮浩的編曲：「第一次聽成個人震晒，啲眼淚水不自覺標出嚟，可能我對音樂特別敏感。」近年他的淚水突然變多，之前在紅館騷喊，更是他入行27年首次在舞台上流淚。他坦言未知是否年紀大了，心態開始變得柔軟：「我係一個好抑壓嘅人，以前咩都死撐住，覺得咩呀，梗係輸人唔輸陣！所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈畀人睇。依家人大咗，開始好易被感動。」

渺小如一粒塵 雖然新歌叫《塵大師》，但Eason自認做不到大師：「我都係人，大咩師？我只係一粒塵，好渺小。我有時會諗塵歸塵土歸土，有一日我都會返去化為塵，所以做人唔好睇到自己咁大，否則會變好萌塞。我哋其實好渺小，一個大風吹埋嚟，可以咩都冇晒。」他希望將新歌送給香港人，希望大家一齊度過所有緊張的日子，放鬆心情。

想去非洲開騷 之前他為個唱一直處於繃緊狀態，就算去旅行都未能完全放鬆。他笑言旅行時經常留在酒店洗碗、洗地，更學識修理吸塵機，很有成就感。充足電後，Eason的巡迴演唱會即將開始，個唱骨幹不變，但會加入國語歌，他笑言：「諗到嘅地方有機會都想去，美加、澳紐、歐洲，甚至非洲、印度，只要有人想聽我唱歌，我都想去。」