緋聞男友只限一個 劉佩玥有周志文就夠

馬來西亞視后劉佩玥近期在劇集表現亮眼，獲網民封為「最美狙擊手」，劇中她與林子善的CP更大受歡迎。自稱不擔心跟拍檔傳緋聞的她，近年只有周志文一個緋聞男友，她笑言一個夠晒數，揚言等到結婚當日，才會公開真命天子！

劉佩玥（Moon）在熱播劇《隱形戰隊》被讚是性感兼誘惑擔當，她覺得衣着不算暴露，只是靠台前幕後營造性感氛圍，出來效果好令她放下心頭大石。她與林子善的CP獲觀眾受落，她大讚對方好人，當正她是女兒般照顧：「有日爸爸車我開工，子善對住我爸爸講：『我會好好照顧你個女！』唔知係咪因為佢都有個女，所以好緊張女拍檔。」劇中她主動追求馬國明，但就被子善暗戀，問到會揀哪位做男友？她秒答：「一定揀林子善，佢個角色係暖男又好笑，我需要好搞笑又有幽默感嘅人氹我開心。」

Moon自認有拍檔運，每位飾演其另一半的藝人均屬分量級，既有視帝又有小鮮肉：「燕瘦環肥有齊，合作得好開心。有人問咁Close怕唔怕傳緋聞？我話唔驚，緋聞對我又唔覺有乜傷害性，最重要好好珍惜合作機會，感情同默契先可以培養到，我拍完又可以好快抽離。」

預告高度放閃 講到與周志文的緋聞傳了多年，她即大耍太極：「我哋向來都同大家講係好朋友關係，就繼續係咁啦！呢一、兩年緋聞少咗好多，幾好，樂得清靜。（傳一個就夠？）係，咁幾好！」又揚言等到結婚才公開另一半：「希望我個紀錄入面，只有結婚呢個係我自己承認，覺得成件事好美好，呢個係我嘅一個執着，希望之後甫嘅好甜合照同高度放閃都係嗰個。」

今年是Moon入行10年，加上獲得視后，她坦言有壓力，但跟獎項無關，又指最嚴厲的觀眾是媽咪：「我攞獎，佢讚完好叻之後下刪500字話我點可以再做好啲，我唔會關注太多外面嘅批評，因為要應付屋企嗰個先。」