中娛星動：傳鄭爽為景甜出頭 張繼科被公開借據 品牌急割席

內地女星景甜舊愛、乒乓球名將張繼科近日被指欠下賭債500多萬，竟想以景甜3條私密片及一張截圖抵債，昨日有內地媒體人則公開一張寫有張繼科名字及借款數字的借據，另亦有指鄭爽為景甜出頭，於粉絲群中大罵張繼科！而多個品牌也紛紛跟張繼科割席。

景甜於2018年高調認愛乒乓球名將張繼科，惟戀情維持一年便閃電斬纜，近日網上瘋傳張繼科當年愛賭博，欠下高達約500萬元人民幣（約571萬港元）賭債，最後拿出3段景甜的私密片及一張截圖來抵債，更指張繼科承認把其中一段片給別人觀賞，結果持有短片的債主轉向景甜討債。雖然事後張繼科透過工作室發出2篇聲明否認，但事件昨日再有新進展，有內地媒體人李微敖於社交網公開一張借據，寫有張繼科名字及借款500萬元人民幣的字樣。

李微敖稱S先生向張繼科討債，對方給他景甜的短片後，便轉向景甜要求償還債務，但景甜卻報警，最後S先生被判有期徒刑7年，罰款5萬元人民幣，S先生不服輸申請上訴，但二審仍維持原判。而張繼科在案中乃證人身份，他承認拍下私密短片及曾給S先生看過其中一段片外，至S先生入獄後，張繼科於去年先後向對方償還一百多萬元人民幣。

形象破產 負面傳聞一出令張繼科形象破產，身為奧運金牌選手的他曾獲不少廣告商青睞，成為代言人，有指他於2017在中國體壇財富榜以6,000萬元人民幣年收入排名第二，然而，今次事件後多個品牌跟他割席，有運動品牌、汽車品牌等即時下架跟他有關的宣傳物料。

此外，有傳內地女星鄭爽為同學景甜出氣，在粉絲群內大罵張繼科。該傳聞指鄭爽聲稱有人以私密照，向景甜勒索800多萬元人民幣（約914萬港元），鄭爽以「渣渣」來形容對方：「去責問他，他居然說他就不要臉，就罵他不要臉好了！」