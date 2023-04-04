親熱戲動口不動手 東南亞行禮 湯洛雯鬆口冬天出閣

藝人馬國明與湯洛雯（靚湯）預告今年拉埋天窗，日前靚湯在社交網暗示做春天新娘，原來另有佳期！昨日她出席活動時終於鬆口，透露大約在冬季，地點定於東南亞，又指婚後並非全禁親熱戲，但限咀禁摸！

湯洛雯昨日化身Pink Lady出席復活節活動，對於大家關心的婚期，她坦言不會公布確實日子，問到之前在社交網暗示春天行禮？她說：「唔關事，我只係想講疫情幾年大家都戴口罩，冇見過大家真面目，依家終於可以見到，好開心。（婚禮大約幾時？）年底，因為我哋兩個都怕熱，如果行禮大汗疊細汗真係火都嚟，會喺東南亞舉行，只係好小型，唔會大搞。」

怨馬國明多口 問早前去日本是否睇場地？她說：「唔講你哋知，唔想好似佢（馬國明）咁食咗誠實豆沙包，有時連我哋啲情話都攞出嚟講，不過呢個係佢嘅優點，一定唔會講大話。（有冇同你講過大話？）瞞住我買禮物畀我之類，大家冇嘢需要隱瞞對方，我哋都知道對方手機密碼。」又指婚禮的籌備進度暫時只完成了十分之一。

另外，早前馬國明提到婚後兩人會禁拍親熱戲，靚湯表示電視尺度有限：「總之錫係可以，但就唔好摸。」又透露有追看男友主演的劇集《隱形戰隊》，問看到男友跟唐詩詠親熱有何感受？她坦言：「我睇咗預告，覺得好搞笑，我諗佢拍攝時一定好蝦碌，因為佢好怕呢啲場口，驚拍檔會介意，會好大壓力。我睇到覺得冇乜嘢，佢依家拍緊新劇都有接吻戲。（佢話你會掟爛屋企部電視？）講到我成個潑婦咁！我OK嘅！（同佢研究吻戲？）又唔會，畀佢自由發揮。（你哋現實中好順利？）現實中OK。」